«Буду спать лучше сегодня вечером». Мбаппе отреагировал на продление контракта Гюлера

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на продление контракта полузащитника Арды Гюлера с командой. Новое соглашение действует до 30 июня 2032 года.

В комментариях под постом с новостью на странице турецкого футболиста в социальной сети Мбаппе написал: «Спасибо, я буду спать лучше сегодня вечером». Француз сопроводил свой ответ эмодзи сердца.

21-летний Гюлер перешёл в «Реал» в июле 2023 года. За четыре сезона в составе «сливочных» он провёл 126 матчей, забил 22 гола и сделал 32 результативные передачи. Вместе с «Реалом» он становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка Европы, чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании.