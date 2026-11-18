«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подачи судебного иска из-за ситуации с возможным уходом 16-летнего нападающего Джей-Джея Габриэла в «Реал», сообщает The Times.

«Манчестер Юнайтед» расследует, связывался ли кто-либо с игроком минувшим летом, нарушая правила ФИФА в отношении несовершеннолетних футболистов. Английский клуб недоволен поведением игрока и его семьи, которые после шести лет в клубе решили покинуть команду и прекратить тренировки на базе «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет трёхлетний контракт с мадридским «Реалом». Ситуацию усугубляет финансовый аспект. Согласно действующим правилам, после завершения перехода английский клуб получит около € 350 тыс. в качестве компенсации за подготовку игрока, что значительно меньше суммы, которую клуб мог бы выручить на будущем трансфере.