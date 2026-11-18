«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании левого защитника «Барселоны» Алекса Бальде в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание TEAMtalk, футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы игрока, провёл переговоры с обоими клубами и проинформировал их об условиях потенциальной сделки.

По данным источника, Мендеш сообщил заинтересованным командам, что стоимость трансфера Бальде составит € 40 млн. Оба клуба активно ищут левого защитника на январь и рассматривают игрока «Барселоны» как привлекательный вариант.

Сообщается, что сине-гранатовые также стремятся усилить состав в новом календарном году, а Бальде входит в число игроков, которых они готовы продать, чтобы облегчить привлечение новых футболистов.