Селия Мария Куччиттини, мать нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, сказала полузащитнику «Комо» Нико Пасу, что он является преемником Месси в сборной Аргентины. Об этом сообщает All About Argentina в социальной сети Х со ссылкой на Radio La Red. По словам источника, Пас был очень взволнован, услышав то, что сказала ему Селия.

Напомним, 39-летний Месси провёл прощальный матч за национальную команду 7 октября. Аргентинцы победили Бенин со счётом 3:0. Месси отметился голом и двумя результативными передачами.

22-летний Нико — уроженец Канарских островов, он имел право выступать за сборную Испании, однако выбрал Аргентину, за которую играл на уровне до 20 и до 23 лет. Пас дебютировал за национальную команду 15 октября 2024 года в матче квалификации к ЧМ-2026 с Боливией (6:0). Тогда он отметился голевой передачей на Месси, оформившего в итоге хет-трик.