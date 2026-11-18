«Не пойми, что он хочет». Бубнов рассказал, чем его удивил Александр Мостовой

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что был удивлён позицией бывшего футболиста «Спартака» Александра Мостового по расширению количества команд, выступающих в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Ранее такое предложение внёс гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Специалист выступил с инициативой о расширении лиги до 18 команд.

— Меня Царь удивил. Царь за расширение [РПЛ].

— А вы против?

— А я против. Вот тебе, пожалуйста, Царь… Не пойми, что он хочет. Пускай аргументирует! Почему? В чём дело? — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 14 матчей в чемпионате России турнирную таблицу возглавляет «Зенит», у которого 31 очко. Второе место занимает московское «Динамо», набравшее также 31 очко. В топ-3 входит «Спартак» (29 очков).