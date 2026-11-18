Форвард «Челси» Михаил Мудрик, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», высказался о ситуации с допингом, обвинив сборную Украины и Украинскую ассоциацию футбола. Футболиста дисквалифицировали в декабре 2024 года. Сообщалось, что запрещённое вещество могло попасть в его организм в расположении сборной Украины.

«Ты сидишь, слушаешь и не можешь поверить, что это с тобой происходит. Когда тратишь огромную кучу денег на диетолога, на шеф-повара, это последнее, чего ты ожидаешь. Слёзы пришли позже. В тот момент ты находишься не здесь и не сейчас. Очень много разных мыслей было. О мельдонии узнал, только когда услышал эту новость. Препарат можно достать только в восточной Европе. Из мест, где я был — это Украина. В Англии таких препаратов нет.

В сборной Украины абсолютно отсутствует какая-то система охраны, которая должна быть на таком уровне, как это есть в клубах. В сборной есть нутрициолог, он только перед играми нам не даёт таблетки, раз в два дня приносит каждому по стаканчику, который каждый должен выпить. Украинская ассоциация футбола делала вид, что помогала, но они создавали даже больше проблем, чем помощи. Когда мы больше всего нуждались, они отвернулись от нас.

В начале этой истории у нас была переписка с УАФ. Потом каким-то образом она выходит в Сеть. Ты ждёшь помощи, а тебе нужно решать проблемы, которые ещё они создают. Слитые переписки — это низ профессионализма. До сих пор задаюсь вопросом: «Для чего?» УАФ боится взять ответственность на себя, боится признать вину, открещивается от своего футболиста. В итоге дело затягивается на месяцы, но зато УАФ не виновата. Шевченко? По-моему, звонил. Связался чтобы помочь? Нет. Связался, чтобы спросить, как у меня дела? Которые и так понятно, что не очень. Связался. Никто из руководства УАФ не сказал, что это они упустили и они нарушили.

Снятие дисквалификации — тонны проделанной работы, потраченных усилий, времени, денег. Ушли все ресурсы, которые только можно было задействовать. Я потратил миллионы фунтов стерлингов на юристов. Мне себя не жалко. Я не хочу быть жалким. Очень быстро пришли моменты, когда я начал считать деньги в карманах. 15 месяцев я тренировался,