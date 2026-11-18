Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш оценил игру молодых футболистов в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 с Уэльсом (3:2).

– Кенда дебютировал, а Карлуш Форбш забил первый гол [за сборную] в футболке с седьмым номером. Как вы считаете, будущее национальной команды в безопасности?

– Мы пригласили пятерых игроков из сборной U21. Действительно, Кенда вышел скорее для того, чтобы закрепить результат. В тот момент нам нужно было, чтобы Канселу приходилось обороняться и он не был так уязвим, потому что уже устал. И когда