Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался о нападающем национальной команды Гонсалу Рамуше, упомянув форварда Криштиану Роналду.

— В последнее время много говорят о статусе игроков. Некоторые считают, что статус не должен влиять на выбор состава. Гонсалу Рамуш, к примеру, сейчас не в лучшей форме.

— Вы считаете, что Гонсалу Рамуш проявил себя не лучшим образом? Хорошо, это можно обсудить. Но если взять весь отрезок из шести матчей, то это не так. Было несколько игр, в которых Гонсалу Рамуш выступил очень хорошо. Статус для меня – это не просто статус таких игроков, как Криштиану Роналду, у которого он за пределами нормального.

Я сам был игроком, я с огромным уважением отношусь к тем, кто годами создавал себе подобное положение — к таким футболистам, как Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рубен Диаш, — приводит слова Жезуша Record.