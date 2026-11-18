Рюдигер — о прозвище «псих»: я не клоун, но могу посмеяться над собой

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о том, что его называют «El Loco» («псих». – Прим. «Чемпионата»).

«Я был таким ещё в «Челси». Мне нравится наслаждаться жизнью, когда не нужно быть серьёзным. Многим не нравится быть такими, но меня не беспокоит, если надо мной смеются. Это не значит, что я клоун, но я могу посмеяться над собой, просто чтобы оставаться позитивным», – приводит слова Рюдигера The Athletic.

В текущем сезоне 33-летний защитник провёл семь матчей, в которых отметился двумя голами. По данным сайта Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Рюдигера составляет € 6 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.