Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение, что «Локомотиву» следовало назначить Юрия Сёмина на должность исполняющего обязанности главного тренера вместо Сергея Овчинникова.
— Смородская говорит, что она плохо думает о таком варианте, потому что Овчинников давно не работал.
— Вот здесь редкий случай, когда я со Смородской согласен.
— Здесь же вопрос в том, что это временный вариант. А кого можно позвать, если из системы клуба?
— Временно могли и Сёмина поставить. А что?
— Ну, Сёмин не пойдёт. 100% не согласится.
— Почему? Вы Юрия Павловича спросите. Помочь родному «Локомотиву», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
После 14 матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.