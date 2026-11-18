Бубнов высказал мнение, что «Локомотиву» следовало назначить Сёмина и. о. главного тренера

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение, что «Локомотиву» следовало назначить Юрия Сёмина на должность исполняющего обязанности главного тренера вместо Сергея Овчинникова.

— Смородская говорит, что она плохо думает о таком варианте, потому что Овчинников давно не работал.

— Вот здесь редкий случай, когда я со Смородской согласен.

— Здесь же вопрос в том, что это временный вариант. А кого можно позвать, если из системы клуба?

— Временно могли и Сёмина поставить. А что?

— Ну, Сёмин не пойдёт. 100% не согласится.

— Почему? Вы Юрия Павловича спросите. Помочь родному «Локомотиву», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 14 матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.