Итальянский «Наполи» планирует осуществить два трансфера в атаку в январское трансферное окно. Как сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X, неаполитанцы планируют подписать центрального нападающего и универсального форварда, способного сыграть на любой позиции в тройке нападения.

После 11 туров «Наполи» занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе подопечных Массимилиано Аллегри 15 набранных очков. Отставание от топ-4 составляет девять очков.

В таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА команда располагается на 27-й строчке, вне зоны выхода в плей-офф турнира. В четырёх матчах у команды три очка.