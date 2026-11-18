Луис Суарес: мы с Месси делали всё, чтобы убедить Неймара не уходить в «ПСЖ»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес рассказал, как они с Лионелем Месси пытались убедить Неймара не уходить из «Барселоны» в «ПСЖ». Бразилец перешёл в парижский клуб летом 2017 года.

«Убедить Неймара остаться в «Барсе» летом 2017 года было невозможно, хотя мы с Месси делали всё возможное, чтобы предотвратить его уход в «ПСЖ». Месси даже говорил ему, что он выиграет «Золотой мяч», если останется», – приводит слова Суареса Catalunya Ràdio.

Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год, перейдя из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. За шесть сезонов в Париже он провёл 173 матча, забил 118 голов и отдал 80 результативных передач во всех турнирах, войдя в число лучших бомбардиров в истории клуба.