В «Баварии» рассказали о состоянии Компани и перспективах его возвращения в ближайшей игре

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен рассказал о состоянии здоровья главного тренера команды Венсана Компани и ответил на вопрос о возвращении специалиста на тренерскую скамейку клуба в ближайшей игре. В пятницу, 20 ноября, «Бавария» сыграет с «Кёльном» в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

— Вернётся ли Венсан Компани на тренерскую скамейку в пятницу?

— Да. У Венсана довольно хорошее настроение — я встретил его сегодня. Раздражение мозговых оболочек прошло. Операцию на плече он уже перенёс», — приводит слова Дризена Abendzeitung.

Ранее сообщалось, что Компани потерял сознание во время просмотра тренировки команды и был госпитализирован.