Бразильский нападающий Луис Энрике может покинуть «Зенит» в конце года. Об этом сообщает журналист ESPN Brasil Фелипе Силва в соцсети X. Саудовский «Аль-Иттихад» вновь вышел на связь и возобновил интерес к игроку. В последние дни летнего трансферного окна клуб не успел завершить сделку.

Сообщается, что «Зенит» сохраняет свои требования по сумме трансфера и рассчитывает получить от € 35 до € 40 млн. Сине-бело-голубые дали понять, что готовы к переговорам, если поступит предложение, соответствующее этому диапазону.

По данным источника, в услугах Энрике заинтересованы и другие зарубежные клубы. Возвращение игрока на родину исключено из-за прекращения сотрудничества со спонсорами из сферы ставок на спорт.