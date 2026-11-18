Две звезды хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», их не убедил Почеттино — Football Insider

Два основных футболиста «Манчестер Юнайтед» хотят покинуть команду. Как сообщает издание Football Insider, защитник Лисандро Мартинес и полузащитник Бруну Фернандеш заинтересованы в уходе из клуба в январе или в летнее трансферное окно.

По данным источника, Фернандеш и Мартинес по-прежнему стремятся уйти из «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение аргентинца Маурисио Почеттино на пост главного тренера. Сообщается, что специалист не смог убедить игроков остаться.

Ранее сообщалось, что Фернандеш не намерен продлевать свой контракт, истекающий летом следующего года. У «Юнайтед» есть возможность продлить соглашение на один сезон. По информации издания, оба игрока будут добиваться ухода из клуба.