«Эту железку можно выбросить». Бубнов — о присвоении Романцеву и Газзаеву звания ЗМС

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о присвоении звания заслуженных мастеров спорта тренерам Олегу Романцеву и Валерию Газзаеву, упомянув Станислава Черчесова. Церемония награждения состоялась перед товарищеским матчем сборных России и Венесуэлы в Краснодаре (2:0).

— Как игроки они на заслуженных мастеров спорта не наиграли, тем более играли в Советском Союзе.

— Что значит «тем более»?

— В советское время, чтобы получить заслуженного мастера спорта, надо было стать или олимпийским чемпионом, или чемпионом мира. Дали только в 1966 году, когда сборная в Англии в полуфинал вышла. Им дали.

— То есть сложно было получить?

— Да. Как тренеры они уже заслуженных получили. По