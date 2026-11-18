Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал фаворита в матче 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт в воскресенье, 22 ноября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Для меня «Динамо» фаворит за счёт того, что у них в очень хорошей форме между линиями играет Тюкавин. Два очень плохо играющих центральных защитника «Краснодара» допустят много моментов. [Майсон] Родри