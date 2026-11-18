Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино обратился к болельщикам клуба после своего назначения. В среду, 18 ноября, аргентинский специалист прибыл в Манчестер и приступил к обязанностям.

«Привет, «красные»! Это Маурисио Почеттино. Я с нетерпением жду встречи с вами, ребята. Я слышал так много хорошего о вас. Надеюсь, мы будем счастливы, работая вместе и объединяясь.

Это будет особенный сезон. Нужно поддержать наших игроков в борьбе на поле, чтобы добиться результатов, которых мы заслуживаем», — сказал Почеттино в видео, опубликованном пресс-службой «Манчестер Юнайтед» в соцсети.