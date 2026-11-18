Рюдигер — о Моуринью: он много раз хотел меня подписать, и вот наконец мы нашли друг друга

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Жозе Моуринью.

«Мне позвонили незадолго до окончания сезона, и [Моуринью] сказал мне, что он [возглавит команду]. Он хотел, чтобы я остался, так что с этого момента всё стало более чем понятно.

Моуринью много раз хотел меня подписать – например, когда он работал в «Тоттенхэме», а я мало играл в «Челси» при Лэмпарде. И даже когда я был моложе. Между нами есть история, и вот наконец, в мои 33 года, мы нашли друг друга.

Я бы не сказал, что он многое поменял. Он пришёл в сбалансированную команду. Он знает, как построить успешную команду, и сейчас он это сделал. Не имеет значения, кто выходит в стартовом составе, а кто со скамейки запасных.

Он шутит, но только в раздевалке. Когда он приходит утром, ему всегда есть что рассказать. Но на поле – никаких шуток», – приводит слова Рюдигера The Athletic.