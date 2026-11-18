«Лестер» расторг контракт с титульным спонсором BC.Game после возмущения болельщиков. Ранее активные поклонники клуба выразили недовольство тем, что амбассадором компании стала актриса Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Эльфи, заявив, что азартные игры и порнография отдаляют команду от репутации «образцового семейного клуба».

«Лестер» и BC.Game достигли взаимного соглашения о немедленном прекращении нашего коммерческого партнёрства. Это решение стало результатом конструктивных переговоров между обеими сторонами, в ходе которых мы признали, что наши коммерческие приоритеты будут различаться. Мы хотели бы поблагодарить BC.Game за поддержку на протяжении двух с половиной лет сотрудничества и за конструктивный подход к достижению этого соглашения.

Болельщики, купившие футболку с логотипом BC.Game через официальные розничные каналы в течение последних 28 дней (с 21 октября 2026 года), могут вернуть её и получить полный возврат средств или обменять (при наличии) до среды, 2 декабря. Потребуется подтверждение покупки. Эта расширенная политика возврата распространяется на футболки, которые были в употреблении или на которых есть персонализированные надписи, что обычно не допускается нашей стандартной политикой возврата.

Возврат можно осуществить лично в фан-магазине Foxes на стадионе «Кинг Пауэр» или по почте. Если болельщики отправят свои вещи стандартной доставкой, стоимость обратной доставки будет возмещена клубом с помощью того же способа оплаты, который использовался при первоначальной покупке», — говорится на официальном сайте «Лестера».