«Не было никакого эгоизма». Суарес — об игре с Месси и Неймаром в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес, ныне выступающий за «Интер Майами», рассказал об игре вместе с Лионелем Месси и Неймаром за сине-гранатовых.

«Между Месси, Неймаром и мной не было никакого эгоизма. Мы понимали друг друга, помогали друг другу. Неважно, кто забивал. Мы делили между собой штрафные и пенальти. Они помогли мне выиграть «Золотую бутсу». Это были годы отличного товарищества, и это сделало нас ещё сильнее», – приводит слова Суареса Catalunya Ràdio.

Суарес, Месси и Неймар выступали вместе за «Барселону» с 2014 по 2017 год. В сезоне-2014/2015 игроки вместе с командой оформили «золотой» требл (победа в чемпионате Испании, Кубке страны и Лиге чемпионов).