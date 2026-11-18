Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о предложении гендиректора махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова о расширении Альфа-Банк РПЛ. Ранее сообщалось, что специалист выступил с инициативой о расширении лиги до 18 команд.

«Ещё больше расширять? Я не знаю, о чём говорит Шамиль. Хотелось бы, чтобы он по-пацански объяснил, каким образом команда, которая еле-еле собирает бюджет, условно, 1,5 млрд хочет расширения. Для чего? При всей любви к дагестанскому народу, он не собирают на своём стадионе аншлаги. Даже на топовые матчи. Поэтому говорить о том, что матчи с участием Махачкалы очень сильно станут интересны… Например, матч Махачкалы с «Уралом» посмотрят 16 человек», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».