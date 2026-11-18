Ряд клубов английской Премьер-лиги готовы приобрести вингера «Брюгге» и сборной Карлуша Форбша в январское трансферное окно. Об этом сообщает издание TEAMtalk. По данным источника, «Астон Вилла» является большим поклонником игрока, а «Ньюкасл», «Брайтон», «Эвертон» и «Брентфорд» — среди клубов, которые внимательно следят за его прогрессом на клубном уровне.

В 15 стартовых матчах сезона у Форбша пять голов и восемь результативных передач за «Брюгге». В минувшую международную паузу воспитанник «Манчестер Сити» получил вызов в сборную Португалии, где ему достался седьмой номер, освободившийся после ухода форварда Криштиану Роналду. В игре 6-го тура Лиги наций УЕФА с Уэльсом (3:2) 22-летний вингер вышел на замену и забил победный мяч.