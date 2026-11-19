Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался возглавить сборную Саудовской Аравии. Как сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X, испанец отклонил «невероятно выгодное» предложение возглавить национальную команду из этой страны.

С апреля текущего года главным тренером сборной Саудовской Аравии является грек Йоргос Донис. В разные годы команду возглавляли такие специалисты, как Роберто Манчини, Франк Райкард и Карлос Альберто Перейра.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола США также заинтересована в приглашении Гвардиолы на пост главного тренера после ухода со своего поста аргентинца Маурисио Почеттино, который возглавил «Манчестер Юнайтед».