«Арсенал» рассматривает двух игроков на позицию левого вингера в январе — Sky Sports

Лондонский «Арсенал» планирует усилить левый фланг атаки в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание Sky Sports, «канониры» заинтересованы в таких игроках, как Антонио Нуса из «РБ Лейпциг» и Кевин Шаде из «Брентфорда».

По данным источника, лондонцы хотели усилить атаку ещё летом, но не смогли договориться о трансфере футболистов Моргана Роджерса, Винисиуса Жуниора, Брэдли Баркола и Хулиана Альвареса. Сообщается, что «канониры» откажутся от идеи заполучить аргентинского форварда «Атлетико», поскольку он не хочет покидать Испанию.

По информации издания, в первую очередь «Арсенал» ищет игрока на левый фланг, но по-прежнему заинтересован в приглашении футболиста, способного действовать по всей линии атаки.