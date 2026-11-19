Бубнов назвал единственного игрока сборной России, который вызывался бы в команду СССР
Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал голкипера сборной России Матвея Сафонова единственным футболистом, который вызывался бы в национальную команду СССР.
— В наше время они не играли бы. Там звёзды другие были. Кипиани, Беланов, Буряк. Куда там сравнивать?
— Не вызывали бы их в сборную?
— Нет. Эта сборная [России] вообще слабая.
— Головин тоже не вызывался бы? Миранчук?
— Никто бы не вызывался. Это не какая-то ирония.
— А Сафонов или Дасаев?
— Ну, Сафонов, конечно.
— То есть Сафонов как вратарь сильнее, чем Дасаев в прайме?
— Да. Я играл с Дасаевым.
— Из этой сборной в команде СССР играл бы только Сафонов?
— Получается да, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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