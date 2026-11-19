Бубнов назвал единственного игрока сборной России, который вызывался бы в команду СССР

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал голкипера сборной России Матвея Сафонова единственным футболистом, который вызывался бы в национальную команду СССР.

— В наше время они не играли бы. Там звёзды другие были. Кипиани, Беланов, Буряк. Куда там сравнивать?

— Не вызывали бы их в сборную?

— Нет. Эта сборная [России] вообще слабая.

— Головин тоже не вызывался бы? Миранчук?

— Никто бы не вызывался. Это не какая-то ирония.

— А Сафонов или Дасаев?

— Ну, Сафонов, конечно.

— То есть Сафонов как вратарь сильнее, чем Дасаев в прайме?

— Да. Я играл с Дасаевым.

— Из этой сборной в команде СССР играл бы только Сафонов?

— Получается да, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».