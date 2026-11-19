Перерывы на «водопой» могут остаться в программе чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает The Guardian. На ЧМ-2026, который проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, впервые в истории турнира в каждом из таймов были предусмотрены обязательные трёхминутные паузы на «водопой».

По информации источника, в документах ФИФА, касающихся тендера на продажу телевизионных прав на чемпионат мира 2030 года, предусмотрена возможность продажи рекламных роликов во время пауз на «водопой». Это указывает на высокую вероятность того, что остановки матчей сохранятся на следующем мировом первенстве. Отмечается, что в ФИФА отказались от комментариев.

ЧМ-2023 пройдёт в Испании, Португалии и Марокко с 8 июня по 21 июля 2030 года. Три стартовые игры состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае.