Французский клуб «Страсбург» объявил о назначении Витора Матуша главным тренером. 38-летний специалист сменил на этом посту Угу Филипе Оливейру.

«Возглавив «Суонси Сити» в ноябре 2025 года, Матуш принял команду, которая после 16 туров занимала 20-е место в Чемпионшипе, имея в активе 17 очков. Впоследствии валлийский клуб набрал 47 очков в 30 матчах и завершил сезон на 11-й строчке. В текущем сезоне «Суонси» занимает шестое место (26 очков после 15 игр), выделяясь, в частности, качественным прессингом и высокой интенсивностью игры.

Витор Матуш начинал свой путь в системе подготовки «Порту», ​​затем работал помощником тренера резервной команды во втором португальском дивизионе. В октябре 2019 года он перешёл в «Ливерпуль», где на протяжении пяти сезонов входил в тренерский штаб Юргена Клоппа.

В 2024 году он присоединился к «Ред Булл Зальцбург» в качестве ассистента Пепа Лейндерса. В июне 2025 года Матуш возглавил португальский клуб «Маритиму», а затем перешёл в «Суонси».

Приветствуем в Эльзасе!» – говорится в сообщении «Страсбурга».