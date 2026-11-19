Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино высказался о своём назначении и поделился ожиданиями от дебютного матча во главе клуба с «Ливерпулем». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги состоится в воскресенье, 22 ноября, команды сыграют на стадионе «Энфилд»

«Быть главным тренером «Манчестер Юнайтед» — это привилегия. И мы не теряем времени. Нам нужно быть готовыми к воскресной игре. Сейчас не время думать об отдыхе, не время думать о сне.

Нужно сосредоточиться на подготовке, чтобы подойти к матчу на «Энфилде» в самом лучшем состоянии», — сказал Почеттино в интервью клубной пресс-службе.