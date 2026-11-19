Деку рассказал, почему Рафинья не вернулся в «Барселону» из сборной после матча с Японией

Спортивный директор «Барселоны» Деку объяснил, почему футболист Рафинья не вернулся в каталонский клуб из сборной Бразилии после товарищеского матча с Японией (2:3), в котором футболист получил красную карточку и пропускал следующую игру с Сингапуром (7:0).

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