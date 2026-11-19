Деку рассказал, почему Рафинья не вернулся в «Барселону» из сборной после матча с Японией
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Спортивный директор «Барселоны» Деку объяснил, почему футболист Рафинья не вернулся в каталонский клуб из сборной Бразилии после товарищеского матча с Японией (2:3), в котором футболист получил красную карточку и пропускал следующую игру с Сингапуром (7:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
14 ноября 2026, суббота. 13:15 МСК
Япония
Окончен
3 : 2
Бразилия
1:0 Кубо – 15' 2:0 Накамура – 19' 2:1 Винисиус Жуниор – 33' 2:2 Винисиус Жуниор – 75' 3:2 Сакамото – 90+1'
Удаления: нет / Рафинья – 90+2'
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
17 ноября 2026, вторник. 13:00 МСК
Сингапур
Окончен
0 : 7
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 9' 0:2 Винисиус Жуниор – 15' 0:3 Винисиус Жуниор – 21' 0:4 Эндрик – 31' 0:5 Эстевао – 51' 0:6 Райан – 65' 0:7 Сухайми – 74'
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