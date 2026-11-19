Балогун хочет покинуть «Монако» зимой, по два клуба из АПЛ и Серии А интересуются — Конур

25-летний нападающий «Монако» и сборной США Фоларин Балогун намерен покинуть клуб в январское трансферное окно. Как сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети X, «Эвертон» и «Ньюкасл» из английской Премьер-лиги, а также «Ювентус» и «Милан» из Серии А продолжают проявлять большой интерес к форварду.

Балогун является воспитанником лондонского «Арсенала». В «Монако» он перешёл летом 2023-го после годичной аренды в «Реймс». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила тогда € 30 млн. Сейчас специализированный портал Transfermarkt оценивает американца в € 50 млн.

В текущем сезоне у Балогуна один забитый мяч в семи играх Лиги 1 и Лиги конференций за клуб. Контракт футболиста с монегасками рассчитан до лета 2028 года.