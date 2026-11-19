«Джокер будет у команды». Гурцкая — о мотивации Глушенкова перед матчем «Зенита» в РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о мотивации нападающего «Зенита» Максима Глушенкова перед матчем 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча пройдёт в субботу, 21 ноября, на стадионе «Ак Барс Арена». Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин, отвечая на вопрос о Глушенкове, заявил, что вызываться в национальную команду должны те, кто хочет за неё играть. Критику футболиста поддержали Константин Тюкавин и Данил Круговой.