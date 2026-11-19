Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о футболисте Джамале Мусиале перед матчем с «Кёльном» в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

«Насколько мне известно, он сыграет в пятницу. Конечно, ему потребуется время. Мы оценим ситуацию, а затем сядем за стол переговоров с его семьёй и представителями. Либо мы будем очень рады, если он снова станет прежним Джамалом, либо — если в процессе восстановления что-то случится — нам придётся обсудить», — приводит слова Дризена Abendzeitung.

В августе Мусиала дважды подряд терял сознание во время матчей. Оба раза медицинский персонал оказы