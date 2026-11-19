Нападающий Лионель Месси разорвал «личные и деловые связи» с руководством Ассоциации футбола Аргентины (AFA), которую возглавляет Клаудио Тапия. Об этом сообщил журналист Николас Виньяски в эфире программы WiFi, слова которого приводит A24. Журналист подробно рассказал о разногласиях, из-за которых капитан сборной Аргентины решил дистанцироваться от руководства местного футбола. По его словам, Месси обратился к своим адвокатам, чтобы направить AFA официальную претензию из-за использования его имени и изображения в различных коммерческих проектах.

«Главная звезда аргентинского футбола приняла решение разорвать личные и деловые отношения с Клаудио Тапией и казначеем AFA Пабло Товиджино. Он поручил юристам подготовить официальное письмо с требованием к AFA прекратить использовать его образ для получения прибыли от бизнеса, который не имеет отношения к аргентинскому футболу», — рассказал Виньяски.

Журналист также сообщил о проблемах Месси с одним из его главных международных спонсоров, возникших из-за решения руководства AFA. Футболист сотрудничает с американским пивным брендом Michelob на условиях эксклюзивного рекламного контракта и представляет его продукцию.

Однако, по словам Виньяски, аргентинская компания, спонсирующая национальную сборную, использовала изображение Месси в рекламной кампании, связанной с командой. Это вызвало недовольство международного партнёра, представители которого связались с окружением футболиста и потребовали объяснений.

«Месси ничего об этом не знал. Кто это разрешил? Клаудио Тапия дал аргентинскому пивн