Нападающий клуба «Интер Майами» Луис Суарес высказался о перспективах «Барселоны» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«В Майами я активно слежу за «Барсой». Иногда мы смотрим их матчи вместе с Месси, если получается. Мы с Лео всегда обсуждаем результаты. Надеюсь, они смогут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Команда и игроки на очень высоком уровне. Но до конца сезона ещё далеко», — сказал Суарес в эфире программы Tot Costa на Radio Catalunya. Его слова приводит 3Cat.

На данный момент сине-гранатовые с девятью очками занимают пятое место в турнирной таблице общего этапа главного еврокубкового турнира.