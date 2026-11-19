Нападающий клуба «Интер Майами» Луис Суарес высказался о тяжёлом уходе из «Барселоны» в 2020 году. Футболист покинул каталонцев после шести лет карьеры в клубе и на два сезона перебрался в мадридский «Атлетико». С красно-белыми уругваец выиграл чемпионат Испании.

«Все раны рано или поздно заживают. Ты забываешь и переворачиваешь страницу. Таков футбол. Мне было больно и грустно покидать «Барсу», но потом, подумав об этом, я понял, что, возможно, уход из «Барсы» в 2020 году был лучшим решением для всех», — сказал Суарес в эфире программы Tot Costa на Radio Catalunya. Его слова приводит 3Cat.

Суаресу 39 лет. За карьеру в стане сине-гранатовых он провёл 283 матча, забил 195 мячей и отметился 113 ассистами. В активе уругвайца в «Барселоне» один титул Лиги чемпионов, по четыре титула чемпиона Испании и Кубка страны и два национального Суперкубка. Кроме того, Луис по разу завоёвывал с клубом Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.