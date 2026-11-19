Батраков отреагировал на вопрос об участии в возможном переходе Кисляка в «Галатасарай»

Полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков раздавал автографы и ответил на провокационный вопрос турецкого журналиста относительно участия хавбека в агитации в национальной команде относительно возможного перехода хавбека ЦСКА Матвея Кисляка в клуб.

— Пишут, что «Галатасарай» привлёк вас к участию в трансфере Кисляка. Вы действительно этим занимались?

— Это ложь!

— «Галатасарай» обращался к вам с такой просьбой?

— Я не реагирую на подобные провокации, — сказал Батраков в видео, опубликованном турецким аккаунтом Forza Cimbom в соцсети X.

21-летний Кисляк — воспитанник академии армейцев. За основную команду он выступает с января 2024 года, а его контракт рассчитан до июня 2029 года. За это время Матвей принял участие в 102 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кисляка составляет € 25 млн.