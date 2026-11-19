Роналду и Феликс номинированы на лучшего игрока на Ближнем Востоке от Globe Soccer Awards

Globe Soccer Awards в социальной сети Х объявил номинантов на награду «Лучший футболист года на Ближнем Востоке» — 2026.

В финальный шорт-лист номинантов вошли 10 игроков: Жоау Феликс, Садио Мане, Криштиану Роналду (все — «Аль-Наср»), Мусаб Аль-Джувайр, Хулиан Киньонес (оба — «Аль-Кадисия»), Яссин Буну, Рубен Невеш (оба — «Аль-Хиляль»), Эдуард Менди, Айван Тони (оба — «Аль-Ахли»), Суфьян Рахими («Аль-Айн»).

Globe Soccer Awards — это ежегодная футбольная премия, на которой отмечают лучших игроков, тренеров, клубы, агентов и других деятелей футбола по итогам года. Церемония награждения традиционно проходит в конце декабря в Дубае, ОАЭ.