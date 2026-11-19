Бывший спортивный директор «Галатасарая» Айхан Акман рассказал, когда клуб впервые стал следить за россиянами Алексеем Батраковым и Матвеем Кисляком.

«Мы впервые обратили внимание на Батракова три сезона назад. В доме Эмре Уткукана мы впервые показали игрока Ибрагиму Хатипоглу. Тогда ему было 18 лет. В тот же период в наш список попал и Кисляк.

Спустя несколько лет, когда у нас вновь возникла потребность в игроке такого плана, мы представили его тренеру. Тот посмотрел его игру, после чего состоялся трансфер. В то время у нас был Дрис Мертенс, и мы уже готовились к периоду после его ухода», — приводит слова Акмана Marca Sports на личной странице в социальной сети X.

Батраков перешёл в «Галатасарай» летом 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и три результативные передачи.