Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы ЦСКА в нынешнем сезоне чемпионата России.

«В первой пятерке будут, но для чемпионства это сырая команда. В одном матче они могут здорово сыграть 15 минут, забить три гола, бежать вперед, а затем уже два пропустить. Не чувствуется запаса», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 26 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на пять очков. В следующем туре команда встретится с «Ахматом». Матч состоится 21 ноября в Москве. Начало – 19:45 мск.