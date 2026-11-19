Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил игру ЦСКА в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Если объективно сказать, то не может так везти весь чемпионат. Но сейчас им помогает Бориско. Не имея игрового преимущества, они не пропускают. В такие моменты важно знать, что тебя выручают. Видно, что очки ЦСКА перебирает. Такой оверперформанс редко бывает на длительных дистанциях.

Думаю, что качество игры останется высоким, но где‑то очки начнут терять. Это не позволит бороться за чемпионство. Но я желаю им оставаться в гонке за золотом. У них очень много молодёжи — хочется за них болеть. С каждой победой они крепнут», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 26 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на пять очков. В следующем туре команда встретится с «Ахматом». «Балтика» находится на девятом месте, набрав 17 очков. В следующем туре команда сыграет с «Оренбургом».