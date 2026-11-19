Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» и «Спартак» будут бороться за победу в чемпионате России.

«Спартак» — главный конкурент «Зенита». По игре, составу, настрою у них всё сложилось. У них было пару провальчиков, но они пропустили меньше всех голов в чемпионате. Меня это удивляет. При этом нельзя сказать, что по именам они усилили эту линию. Например, Зобнин в последние девять месяцев играет как в лучшие годы», — сказал Аршавин в программе «Все на Матч!» в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 31 очко в 14 турах и занимает первое место. «Спартак» идёт третьим, отставая на два очка.

«Зенит» в 15‑м туре Альфа‑Банк РПЛ 21 ноября в гостях сыграет с «Рубином». «Спартак» на следующий день на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».