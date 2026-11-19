Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев сказал, что его команде будет непросто в матче 15‑го тура Альфа‑Банк РПЛ против «Оренбурга».

21 ноября «Балтика» на выезде встретится с «Оренбургом».

«Готовимся к пластиковому полю, к команде, которая больше всех единоборств проводит в чемпионате, получает больше всех карточек. Нужно не только перебороть, но и постараться переиграть. Это будет сложно. Мы увеличили за месяц скорость движения мяча — только голов не забиваем. Мы соседи по турнирной таблице. Это подчёркивает важность матча. Он покажет, куда мы пойдём — вниз или вверх, — сказал Талалаев в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После 14 туров «Балтика» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице.