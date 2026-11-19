«Такими были мы, а теперь они». Талалаев — о соперниках «Балтики» в РПЛ до зимней паузы

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев оценил соперников, с которыми его команда сыграет до зимней паузы. Напомним, в Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги «Балтика» до зимней паузы сыграет с «Оренбургом» (21 ноября), «Ахматом» (28 ноября) и «Зенитом» (5 декабря).

«Интересный набор соперников. Команды играют в разный футбол. «Ахмат» пока что предсказать трудно. Нам нужно сравняться по желанию выиграть с «Оренбургом». В прошлом году такими были мы, а теперь они. Ахметзянов и команда — молодцы», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

По итогам 14 туров РПЛ «Балтика» с 17 очками располагается на девятой строчке турнирной таблицы.