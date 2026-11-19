Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации в «Ахмате» на фоне борьбы грозненцев за выживание в чемпионате России сезона-2026/2027. Ранее новым главным тренером был назначен Ролан Гусев, который сменил на посту Станислава Черчесова.

«Состав у них не на вылет. И даже, наверное, не на вторую часть турнирной таблицы. Но по игре они находятся там, где заслужили. Если Ролану Гусеву удастся стабилизировать игру, то они спокойно выберутся из ямы, в которую попали», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 14 туров «Ахмат» с 14 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре «Ахмат» 21 ноября на выезде сыграет с ЦСКА.