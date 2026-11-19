Инфантино около года тайно вёл переговоры о продаже прав на ЧМ. The Telegraph назвал сумму

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в течение 10 месяцев в закрытом формате обсуждал с семьёй американских миллиардеров Кушнеров продажу прав на чемпионат мира. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, возможный объём сделки оценивался примерно в £ 15 млрд (около € 17,9 млрд). Контакты начались в середине сентября прошлого года в Цюрихе. 4 ноября Инфантино встретился с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа.

В дальнейшем глава ФИФА продолжил диалог с братом Джареда, Джошуа Кушнером, который впоследствии был назван одним из ключевых инвесторов инициативы. В следующие месяцы прошло не менее 10 встреч с представителями семьи Кушнеров.

Позднее ФИФА сообщила, что вызвавший критику проект FIFA Forward Enterprise закрыт и не подлежит дальнейшему обсуждению. Организация также распространила заявление Джанни Инфантино: «Проект вызвал разногласия, и предложение не будет реализовано».