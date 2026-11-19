Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия был назван человеком 2026 года по версии журнала GQ.

Премия присуждается с 1996 года лицам, добившимся значительных результатов и оказавшим влияние в спорте, кино, музыке, моде и культуре. Помимо Кварацхелии, в список лауреатов GQ France 2026 года вошёл французский боец MMA Салахдин Парнасс.

Ранее грузин получил травму крестообразных связок колена в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (4:2). В СМИ сообщалось, что восстановление Кварацхелии после травмы может занять около девяти месяцев. Вингер занял шестое место в голосовании на «Золотой мяч» — 2026, опередив всех девятерых одноклубников, которые были номинированы на награду.