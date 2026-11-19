Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о том, что стал лауреатом премии GQ France. Ранее официальный сайт журнала назвал грузина человеком 2026 года.

«Для меня это большая честь. Я провел выдающийся сезон в «ПСЖ» с партнерами по команде и очень этим горжусь. Без них, полагаю, это было бы невозможно. Я действительно горжусь собой и своими партнёрами по команде, которые помогли мне получить эту награду», — заявил Кварацхелия после вручения премии.

Премия присуждается с 1996 года лицам, добившимся значительных результатов и оказавшим влияние в спорте, кино, музыке, моде и культуре. Помимо Кварацхелии, в список лауреатов GQ France 2026 года вошёл французский боец MMA Салахдин Парнасс.

Ранее грузин получил травму крестообразных связок колена в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (4:2).