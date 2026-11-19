«Мы с Месси делали всё, чтобы это предотвратить». Суарес — о переходе Неймара в «ПСЖ»

Форвард «Интер Майами» Луис Суарес рассказал, как они с Лионелем Месси пытались убедить Неймара не уходить из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Убедить Неймара остаться в «Барсе» летом 2017 года было невозможно, хотя мы с Месси делали всё возможное, чтобы предотвратить его уход в «ПСЖ». Месси даже говорил ему, что он выиграет «Золотой мяч», если останется», – сказал Суарес в интервью Tot costa на Catalunya Ràdio. Его слова приводит 3Cat.

Бразилец перешёл в парижский клуб летом 2017 гола за рекордные € 222 млн.

Неймар играл за «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) с августа 2017 года по август 2023 года. За время выступления за клуб из Франции он провёл 173 матча и забил 118 голов.