«Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт с защитником и капитаном команды Маркиньосом. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

По информации источника, парижский клуб предлагает 32-летнему бразильцу соглашение до 2029 года. Сейчас стороны находятся на стадии ведения переговоры и обсуждения деталей.

Маркиньосу 32 года. Он выступает за «ПСЖ» с 2013-го. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2028-го. За период карьеры в стане красно-синих бразилец принял участие в 531 матче во всех турнирах, забил 46 мячей и отметился 12 ассистами. В составе парижан он дважды становился обладателем Лиги чемпионов, по 11 раз чемпионом Франции и Суперкубка страны, восемь раз выигрывал национальный Кубок, а также имеет шесть титулов Кубка французской лиги. Кроме того, в активе Маркиньоса два титула Суперкубка УЕФА и один — Межконтинентального кубка ФИФА.